Duell der Bürgermeisterkandidaten : Christian Küsters will sich Rededuell mit Wagner stellen

Nettetal Der gemeinsame Bürgermeisterkandidat von Grünen, SPD und FDP ist zur Teilnahme an einem Rededuell bereit, wenn faire Regeln für Redezeit, Moderation und Themen gelten. Eine entsprechende Einladung unserer Redaktion liegt ihm und Amtsinhaber Christian Wagner vor.

Der gemeinsame Kandidat von Grünen, SPD und FDP um das Amt des Bürgermeisters der Stadt Nettetal, Christian Küsters, hat am Wochenende zu dem Vorwurf der CDU, er würde einem Duell aus dem Wege gehen, erklärt: „Ich möchte mich sehr gerne den Fragen der Bürgerinnen und Bürger stellen – in einem unabhängig organisieren Rededuell, dessen Bedingungen wie faire Regeln für Redezeit, Moderation, Themen etc. festgelegt sind und den beiden Bewerbern vorliegen." Beides habe am Freitag nicht stattgefunden, deshalb habe er am Freitag keine Zusage für eine Teilnahme gegeben. „Das in der Planung maßgeblich vom Bürgermeisterbüro und Stadtsprecher mit organisierte geplante Duell erfüllt diesen Standard, der zum guten Ton einer demokratischen Auseinandersetzung gehört, nicht“, so Küsters. Die Stadtverwaltung hatte sich bereiterklärt, einen Raum für die Veranstaltung zu stellen und für die Technik zu sorgen - das Kandidaten-Duell soll live im Internet übertragen werden. Einfluss auf die Inhalte der Veranstaltung hatte die Stadtverwaltung nicht angemeldet.