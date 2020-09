Vorfall in Grefrath : Unfall mit zehn Verletzten auf Großkreuzung

Vorfall in Grefrath

An dem Unfall waren zwei Autos mit insgesamt neun Insassen und ein Motorradfahrer beteiligt. Foto: Günter Jungmann

Grefrath Mit einem Großaufgebot von Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei wurden die insgesamt zehn Verletzten am Samstagnachmittag nach einem schweren Verkehrsunfall auf der Kreuzung der B 509 mit der L 39 in Grefrath versorgt.

(rei) Mit einem Großaufgebot von Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei wurden die insgesamt zehn Verletzten am Samstagnachmittag nach einem schweren Verkehrsunfall auf der Kreuzung der B 509 mit der L 39 in Grefrath versorgt. Wie die Polizei berichtete, war ein 37 Jahre alter Autofahrer aus Nettetal gegen 17 Uhr mit einem mit weiteren sechs Personen besetzten Wagen auf der Wankumer Straße aus Richtung Wankum kommend unterwegs. Unmittelbar vor der Kreuzung mit der B 509 geriet der Wagen aus noch nicht geklärter Ursache nach rechts gegen die Leitplanke. Von dort aus prallte er frontal auf einen auf der Grefrather Straße vor der roten Ampel wartenden Pkw einer 64-Jährigen aus Süchteln und schob diesen Wagen gegen einen rechts daneben ebenfalls wartenden 53-jährigen Motorradfahrer aus Viersen. Der Wagen des Nettetalers schleuderte nach dem Aufprall nach rechts in das angrenzende Feld und blieb dort liegen.