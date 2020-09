Klimaschutz im Kreis Viersen : Anmelden für Stadtradeln-Aktion im Kreis Viersen

Kreis Viersen Vom 5. bis zum 25. Oktober sind die Bürger im Kreis Viersen aufgerufen, möglichst viele Kilometer mit dem Fahrrad zurückzulegen. Alle Kommunen des Kreises beteiligen sich.

Fitter werden und gleichzeitig einen Beitrag zum Klimaschutz leisten: Das können Bürger im Kreis Viersen mit der Aktion „Stadtradeln“. Die diesjährige Stadtradeln-Aktion startet am 5. Oktober. In allen neun Städten und Gemeinden des Kreises Viersen sind Menschen bis zum 25. Oktober aufgerufen, in drei Wochen möglichst viele Kilometer mit dem Fahrrad zurückzulegen – und zwar privat und beruflich. Aufgrund der Corona-Pandemie war der Start der Aktion vom Frühjahr in den Herbst verlegt worden. „Wir freuen uns, dass die Kampagne dieses Jahr noch stattfinden kann“, sagt Landrat Andreas Coenen (CDU). Ein besonders schönes Signal sei es, dass sich zum vierten Mal in Folge wieder alle Kommunen des Kreises zusammen an der Aktion beteiligten, sagte Coenen.