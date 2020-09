Auseinandersetzung in Nettetal-Lobberich : Paar streitet in der Nacht - Frau sticht auf Mann ein

Paar streitet in der Nacht - Frau sticht auf Mann ein

Auseinandersetzung in Nettetal-Lobberich

In diesem Wohnhaus ereignete sich der Streit. Foto: Grotjans

Nettetal Sonntagnacht eskalierte der Streit zwischen einem Paar in Nettetal-Lobberich: Die Frau fügte ihrem Partner eine Stichverletzung zu. Er musste sich einer Not-Operation unterziehen.

Ein Streit zwischen einem Paar in dessen Wohnhaus ist Sonntagnacht eskaliert: Eine 54-jährige Frau hat ihrem Lebensgefährten (49) eine Stichverletzung im Bauchbereich zugefügt. Laut Aussage des Mannes am Sonntagnachmittag hatte das Paar zuvor heftig gestritten. Die Frau wurde bei der Auseinandersetzung nicht verletzt; zum Zeitpunkt des Streites waren Mann und Frau laut Polizei nüchtern. Nach RP-Informationen leben auch Kinder in dem gemeinsamen Haushalt.