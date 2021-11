Bundeshaushalt : Energie- und Klimafonds soll die neue Allzweckwaffe der Ampel werden

FDP-Chef Christian Lindner wird neuer Bundesfinanzminister. Foto: dpa/Michael Kappeler

Berlin Der Energie- und Klimafonds soll künftig finanziell deutlich aufgestockt werden. Dazu plant die Ampel noch vor Weihnachten einen Nachtragsetat. Der Fonds soll einen Teil der Finanzierungsprobleme lösen – dem könnten aber verfassungsrechtliche Grenzen gesetzt sein.

Die Ampel-Koalition will noch vor Weihnachten einen Nachtragshaushalt auf den Weg bringen, um übrig gebliebene Kreditermächtigungen für 2021 in den Energie- und Klimafonds (EKF) einzubuchen. Das erfuhr unsere Redaktion aus Kreisen von SPD, Grünen und FDP. Der Umfang könne mehr als 50 Milliarden Euro betragen, da absehbar sei, dass der Bund die Kreditermächtigung des Bundestags für das laufende Jahr von insgesamt 240 Milliarden Euro nicht voll ausschöpfen werde. Der Nachtragsetat muss noch in diesem Jahr eingebracht, kann aber dann Anfang 2022 verabschiedet werden. Im kommenden Jahr könnte der EKF in einem zweiten Schritt durch weitere neue Schulden weiter aufgestockt werden. Das wolle die Ampel prüfen, heißt es im Koalitionsvertrag.

Die Ampel-Koalition will mit dem Reservetopf EKF einen Teil ihrer Finanzierungsprobleme lösen. Für die geplanten Zukunftsinvestitionen in Klimaschutz, Bildung, Digitalisierung und Infrastruktur braucht sie in dieser Legislaturperiode einen dreistelligen Milliardenbetrag. Wie das angesichts der angespannten Haushaltslage, dem Bekenntnis zur Schuldenbremse ab 2023 und dem Verzicht auf Steuererhöhungen ermöglicht werden soll, ist Gegenstand eine intensiven Debatte.

Das Aufpumpen des EKF könnte ein Ausweg sein. Allerdings kann die Ampel hier an verfassungsrechtliche Grenzen stoßen: Der hessische Staatsgerichtshof hatte erst kürzlich geurteilt, dass die Ausnahmeregel für eine höhere Neuverschuldung in Notsituationen wie der Corona-Pandemie nicht zulasse, das geliehene Geld für andere Zwecke als die Behebung der Notlage zu verwenden. Zukunftsinvestitionen in den Klimaschutz haben aber wenig mit der Pandemie zu tun. Die Ampel allerdings argumentiert so: Wegen der Pandemie konnten viele Zukunftsinvestitionen nicht getätigt werden, deshalb hätten sie indirekt mit der Corona-Lage zu tun. Zusätzliche Schulden für andere Dinge als für Wirtschaftshilfen im Rahmen der Corona-Krise zu verwenden, sei also mit dem Grundgesetz vereinbar.

Unklar ist noch, ob auch für 2022 der Verschuldungsrahmen von bislang geplanten rund 100 Milliarden Euro voll ausgeschöpft oder sogar noch ausgeweitet wird. Dies wäre eine Möglichkeit, sich einen Puffer zu schaffen, bevor die Schuldenbremse dann ab 2023 wieder greifen soll. Der designierte Finanzminister Christian Lindner (FDP) hat bereits gesagt, dass die Größenordnung von 100 Milliarden Euro ausreichen sollte. Das war jedoch vor der jüngsten Verschärfung der Corona-Lage.