Migrationspolitik : Ampel will Flüchtlinge schneller eingliedern

Analyse Düsseldorf Die künftige Koalition will Migranten bessere Bleibeperspektiven verschaffen. Kritiker glauben, dass das falsche Anreize setzt. Die Hauptprobleme beim Thema Migration liegen jedoch auf europäischer Ebene – und dürften weiter polarisieren.

Von einer Rückkehr der Willkommenskultur war gleich zu hören, als die Ampelparteien mit ihrem Koalitionspapier auch ihre Pläne für die Migrationspolitik öffentlich machten. Nach Jahren erbitterter Debatten über das Thema Zuwanderung klingt das für viele Menschen nach Bedrohung. Dabei plant das neue Bündnis vor allem Erleichterungen für Migranten, die bereits in Deutschland leben. So soll es etwa Kettenduldungen und Arbeitsverbote nicht mehr geben, gut integrierte Menschen sollen schneller ein Bleiberecht bekommen, das Angebot an Integrationskursen und psychosozialer Betreuung soll verbessert werden. Das sind pragmatische Ansätze für ein Land, das sich lange nicht als Einwanderungsland sehen wollte, aber längst zum Hauptziel der Migration nach Europa geworden ist. Das hat natürlich auch mit dem guten Sozial- und Gesundheitssystem hierzulande zu tun. Da bedarf es gar keiner zusätzlichen Anreize, wie sie Kritiker in den geplanten Verbesserungen sehen.

„In der deutschen Debatte spielen Emotionen und Ängste eine große Rolle, die nüchternen Fakten kommen zu kurz“, sagt Christian Mihr, Geschäftsführer von Reporter ohne Grenzen. Tatsache sei, dass die meisten Menschen weltweit in Nachbarländer flüchteten, viele sogar innerhalb des eigenen Landes Schutz suchten. Nur ein kleiner Teil Geflüchteter mache sich überhaupt auf den riskanten Weg nach Europa und noch viel weniger hätten Chancen, dort anzukommen. „Wenn man schon von Lasten sprechen will, die durch die Aufnahme geflüchteter Menschen entstehen, werden diese Lasten vor allem von Ländern in Afrika oder dem Mittleren Osten getragen“, sagt Mihr. Beherrscht werde die deutsche Debatte aber von Bildern, wie sie jüngst etwa an der EU-Außengrenze zu Polen entstanden sind, wo Geflüchtete auf der belarussischen Seite skandierten, sie wollten nach „Germany“. „Das perfide ist, dass etwa der belarussische Diktator Lukaschenko genau um die Ängste in Europa weiß und Geflüchtete instrumentalisiert, um diese Ängste weiter zu schüren“, sagt Mihr. Daher stehe auch die neue Regierung vor der bisher ungelösten Aufgabe, Einigungen in der Migrationspolitik auf EU-Ebene zu finden. Nur so ließen sich Zustände wie gerade in Belarus verhindern. Positiv wertet Mihr, dass im Koalitionspapier der Ampel ein humanitäres Aufnahmeprogramm für bedrohte Menschen aus Afghanistan angekündigt wird. „Wir freuen uns, dass das so konkret im Vertrag steht, werden aber kritisch begleiten, was das am Ende konkret bedeutet, ob etwa noch nicht evakuierte Menschen aus Afghanistan nach Deutschland kommen können“, sagt Mihr.