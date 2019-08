Humor in Moers : Samstag ist in Moers Straßentheatertag

Moers Comedy Arts bringt die Humorkunst in die Stadt: Straßenkünstler aus Deutschland, Italien und den Niederlanden wollen die Stadtbummler am Samstag, 24. August, zum Schmunzeln, Träumen und Lachen bringen.

Freunde der Humorkunst und des Straßentheaters sind am Samstag auf der Tour Azur und der Lemon-Line immer auf dem richtigen Weg. Beide Routen führen zu den Hotspots des Straßentheatertags in der Moerser Innenstadt. Von 11 bis 15 Uhr sorgen Akrobaten, Artisten und Jongleure an insgesamt acht Stationen für gute Laune beim samstäglichen Stadtbummel. Möglich macht es das Internationale Comedy Arts Festival, das drei Wochen später in der Eventhalle am Solimare die Humorkunst vier Tage lang feiern wird.