Gewalttat in Moers : 41-Jähriger soll seine Mutter getötet haben

Moers Ein 40 Jahre alter Mann aus Moers steht im Verdacht, seine 70-jährige Mutter getötet zu haben. Eine Mordkommission ermittelt die Hintergründe der Tat. Der Mann ist in Gewahrsam.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, verständigte ein 28 Jahre alter Bewohner eines Mehrfamilienhauses an der Gellertstraße am Samstag gegen 18 Uhr die Polizei. Der 41-Jährige war über das Dach auf seinen Balkon in der dritten Etage geklettert. Weil der verwirrt wirkende Moerser keine schlüssige Erklärung geben konnte, was er auf dem Balkon suchte und die Beamten auf seiner Oberbekleidung Blutspritzer feststellten, hakten sie nach. Spontan räumte der 41-Jährige ein, seine Mutter, mit der er in einer Wohnung lebt, getötet zu haben.