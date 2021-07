Kultur in Ratingen : Willy Nachdenklich kommt nach Ratingen

Der Comedian Willy Nachdenklich tritt am Freitag, 6. August, ab 19.30 Uhr aufder Sommerbühne an der Seeterrasse auf. Foto: Michael Golinski

Ratingen Seine Witze kommen nicht mit dem Dampfhammer, sondern durch die Hintertür: Der Facebook-Star präsentiert mit seinem Programm „Schatz your Maus“ Stand-up-Comedy auf der Seebühne an der Stadthalle.

Mit seinem Debut „Schatz your Maus“ beweist Willy Nachdenklich jetzt sein Talent als Stand-up-Comedian. Seichten Humor und vorhersehbare Witze sucht man hier allerdings vergebens. Denn seine Witze kommen nicht mit dem Dampfhammer daher, sondern fordern das Publikum und regen zum Nachdenken an. Nicht umsonst bezeichnet sich Willy Nachdenklich gern als selbsternannter Bürgermeister von Absurdistan und grenzt sich in seinem Programm klar vom Mainstream-Comedy ab. Getragen wird die Show von „Nachdenkliche Sprüche mit Bilder“-Elementen, witzigen Rap-Einlagen und einer Neuinterpretation des Kasperletheaters, die in dieser Form sicher noch nirgendwo zu sehen war.