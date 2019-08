Musik in Moers : Rockfans feiern die Musik der 1970er Jahre in der Enni Eventhalle

Fast 2000 Besucher kamen zur zweiten Ausgabe der Rocknacht, die ein fester Termin im Moerser Veranstaltungskalender werden soll.

„Rockcovermusik ist am besten zum Partymachen geeignet“, sagte Michael Zajuntz mit Blick auf die Fans, die friedlich feierten. Von denen waren die meisten im Alter zwischen 40 und 65, um die goldene Ära der Rockmusik noch selbst miterlebt zu haben. Eine Gruppe dieser Zeit ist AC/DC, deren Musik die Rockfans bei der zweiten Moerser Rocknacht erneut genießen konnten, diesmal gecovert von der der Gruppe FA/KE aus Fulda. Sie ließ es mit „T.N.T“, „Thunderstruck“ oder „Highway To Hell“ richtig in der Festivalhalle krachen. Den Start hatte am Samstagabend die Band Rockhouse gemacht, die als „gefährlichste Coverbands Deutschlands“, wie sie sich selbst nennt, sonst fast ausschließlich in ihrer Heimat Süddeutschland Rockfans rocken lässt. Sie hatte unter anderem „Get It On“ von T-Rex, „Roxanne“ von Police oder „It’s My Life“ von Bon Jovi im Gepäck. Dazu präsentierte sie einige Eigenkompositionen. „Die Fans sind begeistert“, fand Dirk Aberfeld die Mischung der Bands und Songs gelungen.