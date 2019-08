Einzelhandel in Moers : Auf der Neustraße herrscht Nostagie pur

Das Neustraßenfest, das die Geschäftsleute der Immobilien- und Standortgemeinschaft am Samstag veranstalteten, lockte viele Besucher an.

Wer vom Steinschen aus in die Fußgängerzone einbog, wurde von einem Oldtimer-Trio empfangen: Die türkisfarbene Chevrolet Corvette aus dem Jahr 1960 war sicher ein Traumauto der früheren Zeit. Die beiden anderen Wagen, einen Ford 20M P7, Baujahr 1971, und einen Audi 100 aus dem Jahr 1972, dürften viele Besucher so oder so ähnlich noch als Familienkutschen aus ihrer Jugend kennen. Mitsamt der eingehäkelten Klopapierrolle, dem Fellbezug und den im Stil der 70er gekleideten Besitzern kamen nostalgische Erinnerungen auf. Aus einer ganz anderen Zeit gesellte sich Gerd Jajschik in diese Szenerie. Er fuhr auf seinem Hochrad aus dem Jahr 1888 die Neustraße hinauf und hinunter, stilecht gekleidet mit Knickerbockern und Schirmmütze. Das ein oder andere mutige Kind wagte sich auf den Sattel in 1.50-Meter-Höhe mit Jajschiks Hilfe und wurde von ihm durch die Menge geschoben. Ebenfalls aus jener Epoche entsprungen schien die Gruppe von „Steampunks“, die sich in ihrer historischen Gewandung unter die Kaffee-durstigen Besucher der rollenden Café-Bar gemischt hatte.