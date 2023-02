Nach Sorge wegen Wetterbericht Der Nelkensamstagszug in Moers kütt

„Bis jetzt ist die Lage entspannt“, sagte der Einsatzleiter der Feuerwehr Christoph Mosebach. Gemeinsam mit dem Rettungsdienst und dem Deutschen Roten Kreuz ist er am Friedrich-Ebert-Parkplatz. Dort ist die Einsatzleitung stationiert. Insgesamt seien sieben Rettungswagen, zwei Krankenwagen und ein ein Fahrzeug für den Notdienst im Dienst, außerdem gibt es am Friedrich-Ebert-Parkplatz ein Zelt, wo kleinere Notfälle bearbeitet werden könnten, so Mosebach. Am Friedrich-Ebert-Parkplatz war gegen 11.30 Uhr schon einiges los. Auch an den Straßen entlang der Zugstrecke bezogen viele Jecken Stellung.