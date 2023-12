Existenzrecht von Israel Ditib nach Erklärung weiter Partner im NRW-Religionsunterricht

Vor diesem Treffen hatte die Ditib ihr Befremden über die Art und Weise der Kommunikation der Landesregierung geäußert. Die Einladung sei medial instrumentalisiert worden, hieß es in einem am 15. Oktober 2023 publizierten offenen Brief der Islamischen Religionsgemeinschaft Ditib NRW an Staatskanzlei-Chef Nathanael Liminski (CDU). Die Ditib zeigte sich damals verärgert über die Wortwahl der Einladung und darüber, dass diese Wortwahl in den Medien aufgetaucht und thematisiert wurde. Man habe intern diskutiert, ob man überhaupt noch kommen solle zu dem Treffen mit der Regierung, sich dann aber doch dafür entschieden, ließ die Religionsgemeinschaft im Vorfeld des Treffens im Oktober die Staatskanzlei wissen.