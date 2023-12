Einen Monat nach Unfall 80-Jährige erliegt nach Unfall in Kleve ihren Verletzungen

Wie die Polizei nun mitteilte, verstarb die 80-Jährige am 20. Dezember 2023 an den Unfallfolgen. Die Frau war von einem 28-jährigen Mann aus Kleve, der mit seinem Pkw von der Sackstraße nach links auf die Albersallee in Richtung Materborner Allee einbog, erfasst worden. Sie war gerade dabei, die Albersallee in Richtung Im Hag zu überqueren.