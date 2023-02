Angebranntes Essen entzündet Mobiliar Zwei Verletzte nach Küchenbrand in Moers

Bei einem Küchenbrand in Moers-Meerbeck sind am Freitagmittag zwei Personen leicht verletzt worden. Wie die Feuerwehr Moers mitteilt, wurde sie gegen 12 Uhr zur Schlägelstraße gerufen. In dem Haus mit insgesamt sechs Wohneinheiten war in einer Erdgeschosswohnung Feuer ausgebrochen.