Stadt Moers lädt wieder zum Hackday ein Mit Offenen Daten Probleme lösen

Die beiden Softwareentwickler Thomas Tursics und Lennart Fischer bieten bei dem Workshop ‚Daten und Code‘ am Samstag von 14 bis 17 Uhr die Möglichkeit, aus offenen Daten neue Erkenntnisse, neue Tools, neue Visualisierungen zu erzeugen. Zur selben Uhrzeit läuft der Workshop ‚Big Data lokal verarbeiten?‘ Dabei richten die Teilnehmenden einen Minicomputer Raspberry Pi so ein, das er sich einfach in einem Heimnetzwerk betreiben lässt und per Webinterface Zugriff auf Echtzeitdaten erlaubt. Die User haben dann Zugriff auf ein Dutzend Umweltsensoren in der Stadt.