Nach Shitstorm im Internet : Nach Shitstorm: Unterstützung für Scholl-Gesamtschule

Moers Die Geschwister-Scholl-Gesamtschule machte Verschwörungstheorien zum Thema, Schüler wurden aufgerufen, an einem „Aluhut-Fotowettbewerb“ teilzunehmen. Es folgte eine Welle der Entrüstung im Internet. Vom Verein Erinnern für die Zukunft erhält die Schule dagegen Lob.

Die Schule habe sich in der Vergangenheit an Gedenkfeiern für die Opfer des Nationalsozialismus und an Aktionen gegen Rechts und für Frieden, Freiheit und Demokratie beteiligt, so Schmidt und Hecker weiter: „Wer diese Moerser Geschwister-Scholl-Schule mit einem Shitstorm überzieht, meint in Teilen wohl auch uns Demokraten in Moers. Verschwörungslügen und Fake News kritisch zu hinterfragen, sollten wir aber aus der Geschichte gelernt haben: die Dolchstoßlüge zum Ersten Weltkrieg von Ludendorff und Hindenburg hat heftig zum Untergang unserer ersten deutschen Republik beigetragen – in Moers gut vertreten durch ,kaisertreue’ Deutschnationale und Nazis wie Professor Heinz, Dr. Bubenzer, Bruno Heger und viele andere.“