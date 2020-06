Einser-Abi : „Tu, was dich begeistert!“

INFO

Zwei Prozent Nach einer Aufstellung der Kultusministerkonferenz schafften im Schuljahr 2018/19 in Nordrhein-Westfalen 1587 von insgesamt 84.465 Abiturienten diese Traumnote – das sind rund zwei Prozent.

Ländervergleich Damit belegte NRW im Ländervergleich einen mittleren Platz. Am geringsten war die Quote in Schleswig Holstein (0,9 Prozent), am größten in Thüringen (2,9 Prozent).