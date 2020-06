Niederrhein Beim SV Sonsbeck gibt es im Hinblick auf die neue Saison nur noch kleinere Fragezeichen. Der SV Scherpenberg verzeichnet zwölf Abgänge. Zehn Akteure sind neu im Team. Eine Runderneuerung gibt es bei Fichte Lintfort.

Heinrich Losing, Trainer des SV Sonsbeck hat nur noch zwei Fragezeichen im Kader. Nach dem Abgang von Co-Trainer Thomas Vtic, der Coach beim Weseler SV wird, ist die Sportliche Leitung um Heiner Gesthüsen noch auf der Suche nach einem Ersatz. Noch nicht verlängert hat Eren Canpolat. Falls der Defensiv-Akteur den Verein verlassen sollte, wird auch noch ein weiterer neuer Akteur benötigt. Ansonsten hat lediglich Daniel Groß (SV Hönnepel-Niedermörmter) das Team verlassen. Ob Felix Terlinden in der kommenden Spielzeit auf dem Platz stehen kann, ist höchst fraglich. Der Stürmer leidet weiter an einem Knorpelschaden und ist bislang noch nicht operiert worden. „Die Experten meinten, dass Felix nach der Operation noch eine Pause von ungefähr neun Monaten einplanen muss“, sagt Losing.

Mit Philipp Elspaß (SV Walbeck), Nathnael Scheffler (1. FC Kleve), Jamie van de Loo (TSV Meerbusch), Ahma Alzedaue und Tobias Bolz (beide eigene U 19) ist der Kader nun breiter aufgestellt. „Für uns kann es ein Vorteil sein, dass wir keinen großen Umbruch hatten. Jedoch haben wir im letzten Winter mit Jan-Paul Hahn und Kristof Prause viel Erfahrung verloren. Mit den Neuzugängen haben wir uns weiter verjüngt“, so Losing, der seine Mannschaft in der Tabelle weiter nach vorne bringen möchte. Somit soll eine Platzierung im oberen Mittelfeld herausspringen.

Wesentlich mehr Bewegung gab es im Kader von Fichte Lintfort . Trainer Volker Hohmann hat mit seinem Freund und dem neuen Sportlichen Leiter Hans-Georg Mewes für eine Runderneuerung gesorgt. „Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht und den Kader optimal verstärkt. Uns war wichtig, dass wir wieder das Fichte-Gen in die Mannschaft bekommen. Deshalb haben wir darauf geachtet, dass der Charakter die Qualität schlägt. Wir wollen eine intakte Mannschaft auf den Platz bringen, die für einander durchs Feuer geht“, sagt Homann, der die Mannschaft in allen Bereichen weiterentwickeln möchte. Auch solle das Team künftig nicht mehr bis zum Ende der Saison um den Klassenerhalt bangen.

Zu Stammkeeper Marian Gbur gesellen sich nun zwei neue Nachwuchs-Keeper. Gian-Luca Wilden (FSV Duisburg, U 19) und Bastian Burzynski (eigene U 19) reihen sich hinter der Nummer eins ein. Neben den Routiniers Alexander Lenders und Sascha Tenbruck sollen Leslie Rume und Nils Hermsen (beide 1. FC Kleve) mehr Stabilität in die Defensive bringen. Eine neue Führungsrolle mit Spielmacher-Qualitäten soll Hilal Ali Khan (FSV Duisburg) übernehmen. „Hilal Ali ist mein persönlicher Wunschspieler und meiner Meinung nach einer der besten 8er in der Landesliga“, sagt Hohmann.

Auch der SV Scherpenberg bekommt in der neuen Spielzeit ein anderes Gesicht. Trainer Ralf Gemmer begrüßt zehn neue Spieler und verzeichnet zwölf Abgänge. Gemmer ist zufrieden mit seinem neuen Kader. Neben seinem erfahrenen Gerüst um Kapitän Nico Frömmgen, Max Stellmach, Damian Raczka Daniel Agostino, Danilo Gazija und Almir Sogolj gesellt sich nun eine gute Mischung aus Jung und Alt. Samet Sadiklar und Valdet Totaj (beide SV Genc Osman Duisburg) haben in der Vergangenheit schon bewiesen, dass sie wissen, wo das Tor steht.

Weitere Neuzugänge sind Yunus Emre Kocaoglu, Okan Yilmaz (beide Duisburger SV 1900), Andre Meier, Raffael Schütz, Marcel Gesemann (alle Sportfreunde Hamborn 07), Julian Klingen (SV Schwafheim), Mergim Rustemi (Duisburger FV08) und Keeper David Pawlowski (SV Straelen II). „Wir müssen schauen, wie die Gruppeneinteilung ist, aber grundsätzlich möchten wir wieder oben mitmischen und einen Platz unter den ersten fünf Teams einnehmen. So können wir dann in Ruhe arbeiten“, so Gemmer, der am 14. Juli mit der Vorbereitung starten will.