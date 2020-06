Moerser vor Gericht : Tod nach Messerstichen: Anklage fordert lange Haft

Einsatzkräfte am Tatort auf der Homberger Straße. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Moers Achteinhalb Jahre Haft hat die Anklage im Prozess gegen einen 24-jährigen Moerser gefordert. Er soll im Dezember letzten Jahres vor einem Kiosk an der Homberger Straße einem 23-jährigen nach einem Streit um den Verkauf von Drogen zwei Messerstiche versetzt haben.

Der Mann starb noch am Tatort. Die Staatsanwaltschaft führte aus, auf einem Video sei eindeutig zu erkennen, dass die Aggression vom Angeklagten und seinen drei Begleitern ausgegangen sei. Sie seien zu dritt auf das Opfer losgegangen. Der Angeklagte habe das Messer gezielt eingesetzt. Schon beim ersten Stich habe er den Tod des Mannes billigend in Kauf genommen. Gleiches gelte für den zweiten Stich. Eine Notwehrlage habe es in beiden Fällen nicht gegeben.