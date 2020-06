Düsseldorf NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) steckt 350 Millionen Euro in die Digitalisierung der Schulen. Das ist eine gute Nachricht, wirft aber auch eine Reihe von Fragen auf.

So auch bei der Digitalisierung der Schulen. Das sogenannte Lernen auf Distanz funktionierte in den vergangenen Wochen so schlecht, dass die Landesregierung jetzt ein Rekord-Investitionsprogramm auf den Weg gebracht hat. Mit Hilfe von Bund und Kommunen sollen kurzfristig mehr als 350 Millionen Euro in die Digitalisierung der Schulen fließen: Jeder der 200.000 Lehrer in NRW soll endlich einen eigenen Dienst-Computer bekommen und sozial benachteiligte Schüler ein digitales Endgerät leihen können. Das ist auch unter sozialen Aspekten eine sehr gute Nachricht, drohen doch gerade Kinder aus ärmeren Verhältnissen in Corona-Zeiten ganz abgehängt zu werden.