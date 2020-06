Pläne für Weeze haben sich zerschlagen : Kokon: Eine Schule in der Warteschleife

Weeze/Gelderland Nachdem sich die Idee zerschlagen hat, ins frühere Gesamtschulgebäude in Weeze zu ziehen, ist die Elterninitiative jetzt auf der Suche nach einem anderen Gebäude in der Umgebung. Vom Konzept ist man weiter überzeugt.

Nie passte der Name Kokon vermutlich besser als aktuell. Die Initiative für eine neue freie Schule befindet sich nämlich gewissermaßen wie in einem Kokon und wartet darauf, endlich schlüpfen zu können. „Wir sind jetzt quasi im Stand-By-Modus“, beschreibt Meike Vos vom Kokon-Gründerteam die aktuelle Situation. Wie berichtet, hatte die Initiative großes Interesse daran, in das ehemalige Gebäude der Gesamtschule in Weeze einzuziehen. Doch nachdem der Rat entschieden hat, dieses Gelände der Petrus-Canisius-Schule zur Verfügung zu stellen, ist Kokon wieder auf der Suche nach einer Bleibe. „Weeze wäre ideal für uns gewesen, aber das hat nun mal leider nicht geklappt. Jetzt müssen wir die Augen nach Alternativen offen halten“, sagt Meike Vos.