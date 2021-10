Theater in Moers : Schlosstheater spielt die „Polizey“

Moers Anna-Elisabeth Frick inszeniert für das Moerser Theater Schillers Fragment. So hat das Ensemble gemeinsam das Stück entwickelt, das der Moerser Beitrag zum großen Theaterwochenende der Ruhr-Bühnen ist.

Eine Polizeistation in irgendeiner Stadt, das Schlosstheater nennt sie „P“. Die Alltagsroutine zwischen Schreibtisch, Detektivarbeit und Verhör nimmt ihren Lauf. Ein Mord wird aufgeklärt, eine verschwundene Person gesucht. Weitere Verbrechen werden begangen und gelöst. Unter dem Eindruck einer übergeordneten Instanz bestimmen Chorgeist und Hierarchie den Tagesablauf. „Wir erleben sozusagen einen Tag der offenen Tür“, sagt Regisseurin Anna-Elisabeth Frick, die sich Friedrich Schillers Fragment von „Die Polizey“ angenommen hat und für das Schlosstheater auf die Bühne im Moerser Schloss bringt. Am Samstag, 15 Uhr, ist Premiere. Die Inszenierung des Fragments ist der Moerser Beitrag zum großen Theaterwochenende „Zehn x Freiheit“ der zehn Ruhr-Bühnen.

In einer Stückentwicklung nähert sich das Ensemble zusammen mit der Regisseurin Schillers Materialsammlung und Notizen über die Polizei im Paris des 18. Jahrhunderts an. Das Publikum darf sich auf eine Inszenierung zwischen Komödie und Krimi freuen, die am Ende nicht nur an Schillers ästhetischen Idealen rüttelt, sondern sich auch mit heutigen relevanten Fragen zu Themen wie Polizeigewalt oder Racial Profiling befasst. „Es war ein lustvoller Prozess, diesen Stoff mit dem Moerser Ensemble zu bearbeiten. Es hat richtig Spaß gemacht“, berichtet Anna-Elisabeth Frick, deren Spezialgebiet genau solche Stückentwicklungen sind, am Montag vor der Premiere. Das Fragment sei für sie eine intime Schau in Schillers Schaffen gewesen, seine skizzenhaft beschriebene Handlung sei fast schon ausufernd, ambitioniert bis größenwahnsinnig.