Klassik in Moers : Neue Formate beleben die Konzertreihe

Sie stellten das Programm vor: Tobias Krampen, Birgit Grupp und Georg Kresimon. Foto: Stadt Moers

Moers Das Musikprogramm für die städtischen Konzerte steht. Start ist am 20. August mit einer Premiere. KlassikSlam präsentiert die schönsten Werke der Klassik. Worauf sich das Publikum der Konzertreihe freuen darf.

Von Sabine Hannemann

Auf ein abwechslungsreiches Programm dürfen sich in der Grafenstadt die Freunde der Klassik freuen. Am Mittwoch stellten die Moerser Musikschule und das Niederrheinische Kammerorchester Moers (NKM) ihr Programm vor. Neue Formate im Saisonprogramm machen neugierig und klingen vielversprechend. „Der Mut entsteht, und die Lust ist so groß, nahezu unbeschwert in die neue Saison zu starten“, sagt Tobias Krampen, der zusammen mit Musikschulleiter Georg Kresimon und dem Team für die Programmgestaltung verantwortlich ist. Die Konzertreihe kann sich sehen und hören lassen. Den Auftakt macht am 20. August KlassikSlam.

Vier Ensembles und Solisten werben musikalisch um die Gunst des Publikums spielen, das maßgeblich an der Bewertung der Beiträge mitwirkt. „So etwas gab es in Deutschland noch nicht“, freut sich Tobias Krampen. „Sozusagen Klassik für alle, für Elise und nicht die Elite“, so der Musikreferent über das Premierenformat. Ein Klavierabend an zwei Flügeln mit den Pianisten Thomas Aydintan und Stephan E. Wehr und den Bachschen Goldberg-Variationen folgt am 21. Oktober. Dazu werden die beiden Flügel in der Mitte des Kammermusiksaals stehen.

Info Himmelszeit und Unterwelt am Sonntag Abschluss Am Sonntag, 12. Juni, 18 Uhr, endet im Kammermusiksaal mit „Götterfunke – Himmelszelt und Unterwelt“ die aktuelle Konzertreihe im Kammermusiksaal der Musikschule, Filder Straße 126. Anfang Das aktuelle Programmheft der städtischen Konzerte mit Terminen und Infos liegt aus. Ab sofort ist der Abo-Verkauf gestartet.

Das Publikum gruppiert sich drumherum. Vom Hochgenuss der Klavierkunst im Quadrat spricht die Konzertankündigung. Mit „Bach in the Dark“ und dem Quartett Marsyas Baroque geht es am 20. November weiter. „Dazu werden Schlafmasken ausgegeben. Das Publikum richtet seine Sinn aus und erlebt die Facetten der Musik“, so Krampen. Zur Neujahrs-Gala laden Studierende der Meisterklasse von Brigitte Linder am 15. Januar ein. Sie servieren einen beschwingten Auftakt mit beliebten Opern- und Operettenmelodien. Am 12. Februar steht der Ausnahmepianist der Spitzenklasse, Alexander Schimpf, auf der Bühne mit Werken von Mozart, Feldman, Schumann und Rachmaninow.

Von einem besonderen Abend schwärmt Krampen schon jetzt. Am 23. April übernimmt das Fagott mit Theo Plath die Abendgestaltung, begleitet von Aris Alexander Blettenberg am Klavier. „Wir erleben das Fagott solo, das sonst nur in Ensembles zu hören ist“, so Krampen. Am 14. Mai steht das Märchen „Die schöne Magelone“ von Brahms für Jung und Alt auf dem Programm. Wilde wie absurde Abenteuer erlebt das Publikum. Musik (Christoph Pohl/Bariton, Tobias Krampen/Klavier) und Text (Ulrike Schwab) wechseln bei der Reise durch ein Abenteuerland ab, das der Dichter Ludwig Tieck schuf und Brahms vertonte.

Der Saisonabschluss „Vom Orient zum Okzident“ erklingt am 18. Juni mit dem Trio Colore. „Ein buntes, gemischtes Konzert mit Jazz und Weltmusik“, so Krampen. Das Niederrheinische Kammerorchester Moers legt nach. Birgit Grupp stellte die Konzerte, Marke musikalisches Kleinod, vor. Beim Herbstkonzert, 18. September, stehen Werke von Edward Elgar und Charles Villiers Stanford, vorgetragen von Elisabeth Stützen, im Mittelpunkt. Michael Preiser hat die Leitung. Das Weihnachtskonzert, 11. Dezember, mit Werken von Händel und Bach, entführt in die festliche Vorweihnachtszeit. Das Frühjahrskonzert am 26. März steht mit den Komponisten Gabriel Fauré und Georges Bizet ganz im Zeichen der französischen Romantik. Die musikalische Leitung hat Michael Preiser, Mariko Sudo spielt Klavier.