Fußball-Kreisliga A : 8:1 – Alemannia Kamp nimmt Repelens „Zweite“ auseinander

Kreis Khalil El-Bazzal beteiligte sich mit vier Toren am Kantersieg. Der Spitzenreiter ließ in Asterlagen die ersten Punkte liegen. Janik Schweers traf dreifach beim 5:1-Heimerfolg des SSV Lüttingen.

Die Concordia schlug den Rumelner TV und ist Spitzenreiter 1. FC Neukirchen-Vluyn, der in Asterlagen zwei Punkte liegen ließ, auf den Fersen. Auch Lüttingen ist wieder in der Spur. Für Borth und Alpen gab’s am Sonntag nichts zu holen.