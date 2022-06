Pfingsten in Moers : Das Moers Festival ist gestartet

Bürgermeister Christoph Fleischhauer stellte sein Büro für ein Konzert zur Verfügung. Foto: Norbert Prümen

Moers Die 51. Ausgabe des Moers Festivals lädt die Jazzfans zu einer musikalischen Wanderung durch den Park ein. Es gibt am langen Pfingstwochenende drei Spielorte, drei kleine Festivaldörfer und vieles mehr zu entdecken.

Rathaussturm? Nein, die fünfte Jahreszeit ist vorüber. Seit Freitag feiert die Grafenstadt die 51. Ausgabe des Moers Festivals. Bevor die Konzerte an den drei Spielorten (Rodelberg im Freizeitpark, Gymnasium in den Filder Benden und Festivalhalle am Solimare) an Fahrt aufnahmen, übernahm das Moers Festival am Freitagmittag kurzerhand das Bürgermeister-Büro im Moerser Rathaus. Saxofonist Florian Walter und Tizia Zimmermann am Akkordeon gaben im Büro von Christoph Fleischhauer ein kleines Konzert zwischen Akten, Schreibtisch und Bürostuhl. Das Ständchen war Teil der Moersify-Reihe, mit der Tim Isfort und sein Team die Festival-Musik in die Innenstadt bringen – nach zwei Pandemie-Jahren wieder ganz analog.

Matthew Welch am Dudelsack. Foto: Norbert Prümen

Bis einschließlich Pfingstmontag treten 205 Künstler aus 25 Ländern als Botschafter der improvisierten und zeitgenössischen Musik in der Grafenstadt auf. Den Auftakt machte der US-Amerikaner Matthew Welch. Er brachte seinen Zuhörern am Rodelberg auf dem Dudelsack ein Ständchen. Schon am frühen Nachmittag hatten es sich zahlreiche Musikfreunde auf dem frisch gemähten Rasen liegend oder im Schneidersitz bequem gemacht und lauschten den Dudelsack-Klängen des Musikers. Welch spielte unter anderem Kompositionen von Braxton und anderen Musikern. Im Anschluss trat das Max Johnson Trio mit Anna Webber am Saxofon, Max Johnson am Bass und Michael Sarin am Schlagzeug auf. Die Musiker kreierten eine besondere Jazz-Atmosphäre auf der nur mit einem Segeltuch bedeckten Konzertbühne. Direkt am Rodelberg haben in diesem Jahr auch wieder die Händler ihre Stände aufgebaut und laden zum Bummel über die Wiese ein.

Schon am Nachmittag fanden sich viele Musikfreunde am Rodelberg ein. Foto: Norbert Prümen

Die Moerser Stadtmusikerin und Cellistin Tomeka Reid öffnet mit dem Projekt „Artifacts“ das Festival in der Eventhalle am Solimare. Auch hier ging das Publikum beschwingt mit, wippte mit den Füßen zu den eingängigen Songs. Manche wagten sogar einen Tanz. Am Samstag erwartet die Musikfreunde mit CLCJ eine Europa-Premiere in der Festivalhalle am Solimare. Am Rodelberg öffnet sich die Bühne für die Gamo-Singers aus Äthiopien. Programminfos unter www.moers-festival.de

