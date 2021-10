Verbindung zwischen Moers und Duisburg : Das Ende der Cölve-Brücke

Moers/Duisburg Der Abriss der maroden Brücke zwischen Duisburg und Moers ist am Montag gestartet. Bis Mitte dieser Woche soll die Brücke verschwunden sein. Die Abrisskosten in Höhe von rund 1,5 Millionen Euro trägt die Stadt Moers.

Wichtigster „Akteur“ auf der Baustelle ist an diesem Montag der 70-Tonner, denn nur er hat eine Schrottschere am Ende des Baggerarms, die von Weitem wie der Kopf eines gefräßigen Tyrannosaurus Rex aussieht. Mit der Riesenkneifzange werden die Stahlträger der Brücke auseinander geschnitten und festgehalten. „Wir haben auch noch deutlich größere Geräte im Fuhrpark“, sagt Feldmann. „Aufgrund des enorm vorangeschrittenen Korrosionszustandes des Überbaus der Brücke haben wir uns hier bewusst für die Lösung mit der Schrottschere entschieden. Es ist schwer kalkulierbar, wie sich der Überbau verhält, wenn wir daran arbeiten. So stellen wir sicher, dass das Ganze nicht unkontrolliert zusammenbricht.“

Von der Seite knabbert derweil einer der kleineren Bagger an der Fahrbahn der Brücke, um das Gewicht des Bauwerks zu minimieren. Das was abgetragen ist, wird sofort wieder ausgespuckt. Betonbrocken fallen auf zwei fünf Meter breite Baggermatratzenstapel aus 20 Zentimeter starken Hartholzplatten – eine Art Sicherheitspuffer, der verhindert, dass das Gleisbett Schaden nimmt. Für den motorisierten Verkehr ist die Cölve-Brücke bereits seit 2017 gesperrt.

Seit Anfang des Monats dürfen auch Radfahrer und Fußgänger sie nicht mehr betreten und müssen große Umwege in Kauf nehmen. Die Brückensperrung hatte von Anfang an für großen Unmut bei den Anwohnern gesorgt. Auch Rettungsfahrzeuge und Busse müssen dort Umleitungen durch enge Straßen in den anliegenden Wohngebieten nehmen. Daran wird sich in naher Zukunft auch erst mal nichts ändern. Für Bahn-Pendler hingegen gibt es Entwarnung.