Glaube in Moers Die evangelische Kirche Asberg hat eine neue Pfarrerin

Die gebürtige Borkenerin studierte Theologie in Bochum und Wuppertal. Ihr Vikariat führte sie nach Rhede, als Pfarrerin zur Anstellung ging sie nach Gladbeck. Anschließend unterrichtete sie im Berufskolleg Ennepetal Religion. Im Jahr 2009 übernahm sie die Pfarrstelle in Verl. Seit dem Jahr 2016 ist sie Pfarrerin in der Evangelische Kirchengemeinde Stockum. In Asberg folgt sie auf Pfarrer Jens Storm, der im Oktober 2022 nach Essen gewechselt ist.