Am Solimare-Freibad in Moers Enni will mehr Platz für Wohnmobile

Moers · Bislang bietet das Areal am Solimare Platz für elf Fahrzeuge. Rund 2800 Übernachtungen gab es 2022 – bei steigender Nachfrage. Wie das Angebot ausgeweitet werden soll und was die Übernachtung mit Camper in Moers künftig kostet.

20.03.2023, 17:35 Uhr

Bislang bietet das Areal neben der Enni-Eventhalle – unten links im Bild – an 365 Tagen im Jahr Platz für elf Fahrzeuge. Foto: Norbert Prümen

Von Julia Hagenacker Verantwortliche Redakteurin Redaktion Moers

Reisen mit Camper oder Wohnwagen: Spätestens seit der Corona-Pandemie ist der Urlaub mit einer ‚Ferienwohnung to go‘ schwer angesagt. Die Enni möchte diesen Trend weiter mitgehen und den 2017 eröffneten Wohnmobilstandort am Solimare-Freibad erweitern. Am Donnerstag stimmt der Enni-Verwaltungsrat über den Vorschlag ab.