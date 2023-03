Kind fuhr auf Trittbrett mit E-Scooterfahrer in Moers mit über 2,8 Promille unterwegs

Am Freitagnachmittag fiel einer Streifenwagenbesatzung in Moers ein E-Scooterfahrer auf der Klever Straße auf, weil auf der Trittfläche ein Kind stand. In Höhe der Wilhelm-Schroeder-Straße hielten die Polizisten den 53 Jahre alten Fahrer an. Bei der Kontrolle schlug den Beamten ein starker Alkoholgeruch entgegen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 2,8 Promille.