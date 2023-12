Vikarin Christiane Averbeck über Berufswunsch, Liebe zur Gemeinschaft und Krippenspiele „Für die Zukunft der Kirche braucht’s aktive Menschen“

Ein besinnliches Lichterfest, das der Heiligen Lucia gewidmet war, erlebten die Gemeindemitglieder am dritten Sonntag im Advent in der Schlebuscher Friedenskirche. Die festliche Stimmung und das spirituelle Erlebnis, die sich im Gottesdienst entfaltete, beeindruckte Christiane Averbeck. Obwohl die 28-jährige Vikarin die Feier mit Pfarrer Gunnar Plewe selbst gestaltete. „Daran werde ich noch lange denken“, sagt die junge Frau, die seit einem Jahr Verantwortung in der Gemeinde übernommen und den Wunsch hat, Pfarrerin zu werden. Das Weihnachtsfest wird ihre nächste große Herausforderung.