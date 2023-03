Diskussion in Moers Die Zukunft der Ausbildung

Der Landesarbeitsminister will die aktuelle Situation beleuchten und die über die neusten Entwicklungen sprechen. „Obwohl Fachkräftemangel herrscht und die Nachfrage nach Ausbildungsberufen steigt, gibt es mehr Studiengänge als Ausbildungsberufe“, sagt der JU-Vorsitzende. „Es sind rund 15.000 verschiedene Studiengänge, aber nur rund 340 anerkannte Ausbildungsberufe. Die Sache ist aber komplizierter, weil auch bestimmte akademische Berufe händeringend Nachwuchs suchen. Ich studiere zum Beispiel Lehramt an der Universität Duisburg-Essen. Lehrerinnen und Lehrer fehlen in allen Schulformen.“ Mit der Veranstaltung wollen CDA und JU einen Diskurs in Gang setzen, wie die Berufsausbildung gestärkt werden kann. „Wir können über Impulse und Lösungsansätze diskutieren, um die Zukunft der akademischen Bildung und der Berufsbildung an die gesellschaftlichen Bedürfnisse anzupassen“, sagt Marc Schäfer. „In diesem Zusammenhang wollen wir auch darüber sprechen, welche Rolle ein Gesellschaftsjahr spielen könnte, das an die Idee von Zivildienst und Wehrdienst anschließt. Ein Gesellschaftsjahr kann die Biographien ganz unterschiedlicher Menschen zusammenführen, die sonst nie zusammenkommen würden.“