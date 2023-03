Vor dritter Verhandlungsrunde Verdi streikt am Dienstag erneut

Die Streiks im Öffentlichen Dienst der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi gehen vor der dritten Verhandlungsrunde am Montag, 27. März, in die vierte Runde. „Da Verdi hier das öffentliche Leben empfindlich trifft, hat die Gewerkschaft auch beim heutigen Warnstreik erneut ihre organisierten Beschäftigten der Enni-Unternehmensgruppe aufgerufen, sich an den Aktionen zu beteiligen“, sagt der Unternehmenssprecher, Herbert Hornung. So stehen Besucher der Bäder in Moers und Neukirchen-Vluyn wieder vor verschlossenen Türen. Auch der Schul- und Vereinssport sowie alle Kursangebote fallen aus. Das derzeit als Hundewiese genutzte Freigelände im Freibad Solimare bleibt geschlossen. Es trifft auch wieder die Müllabfuhr und Straßenreinigung in Moers. „Hier fallen die regulären Abfuhren der Rest-, Bio- und Altpapiertonnen, die Straßenreinigung in gleich mehreren Moerser Bezirken und diesmal auch die Leerung der öffentlichen Papierkörbe und die Altkleiderabfuhr komplett aus“, so Abteilungsleiter Ulrich Kempken. Sperrgut könne die Enni voraussichtlich abfahren. „Hier wird ein Dienstleister Altmöbel, Schrott und Elektroschrott abholen“, heißt es.