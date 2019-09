Evangelische Gemeinde Rheinkamp : Neuer Jugendleiter brennt für seine Arbeit

Moers Maximilian Henke hat die Arbeit an der entstehenden Kirchengemeinde Rheinkamp aufgenommen.

Maximilian Henke ist der neue Jugendleiter der evangelischen Kirchengemeinden Eick, Meerbeck, Repelen und Utfort. Das sind die vier Gemeinden, die sich ab den erstem Januar 2020 zur evangelischen Kirchengemeinde Rheinkamp zusammenschließen, um auch in Zeiten zurückgehender Kirchensteuereinnahmen gute Arbeit leisten zu können. Die neue Struktur macht es möglich, dass es auch in Zukunft eine professionelle Arbeit für Heranwachsende in Vollzeitumfang geben kann.

Henke kommt aus Oberhausen. Dort hat er evangelische Kinder- und Jugendarbeit nicht nur als Teilnehmer kennengelernt, etwa in den Kindergottesdiensten oder bei Jugendfreizeiten, sondern sie aktiv seit seinem zwölften Lebensjahr ehrenamtlich unterstützt. „Dabei ist auch mein Berufswunsch entstanden“, resümiert er diese Lebensphase. Zum Erzieher ist er in Dinslaken ausgebildet worden. Zusätzlich hat er eine Ausbildung zum Fachwirt für Erziehungswesen in Hamminkeln abgeschlossen. „Es ist ungemein hilfreich für die Arbeit, wenn man Ahnung hat von BWL und Verwaltungsarbeiten. Denn natürlich gehören auch verwaltungstechnische Aufgaben zu meinem Beruf.“ Fast vier Jahre hat er anschließend im offenen Ganztag gearbeitet, das letzte Jahr davon in einer Moerser Grundschule in leitender Position.