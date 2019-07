Kirche in Moers : 10.000 Exemplare für die Großgemeinde Rheinkamp

Moers Schwafheim, Kapellen und Moers schließen sich 2021 zur größten Gemeinde im Kirchenkreis zusammen. Im Norden steht bereits 2020 eine Fusion an. Auch eine neue Zeitung soll es geben.

„Es soll die Bedürfnisse der langjährigen Leserinnen und Leser der früheren Gemeindebriefe natürlich berücksichtigen“, sagt Thorsten Kämmer, Pfarrer der Gemeinde Repelen und Mitglied im Redaktionskreis. „Aber gleichzeitig soll es unseren Aufbruch darstellen. Deswegen suchen wir eine geeignete Form, die das Neue zum Ausdruck bringt und das Gute von früher bewahrt.“ Kerstin van den Bos unterstützt als professionelle Grafikerin den Prozess mit Ratschlägen, konkreten Layoutzeichnungen und Informationen zu Arbeitsaufwand und Kosten, die künftige Ausgaben bedeuten. Alle zwei Monate, so der sportliche Plan, soll die Broschüre unterhaltsam, optisch ansprechend und informativ darstellen, was in der Gemeinde an Neuem und Interessantem passiert ist. Sie soll den Leserinnen und Lesern außerdem Service bieten, Adressen von Ansprechpartnern etwa, Veranstaltungsinformationen und auf jeden Fall die Gottesdienstzeiten. „Etwa 10.000 Exemplare soll jede Auflage umfassen, damit wir in jedem evangelischen Haushalt präsent sein können, aber auch noch einige Exemplare für Interessierte haben, die nicht der Evangelischen Kirche angehören.“