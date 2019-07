Neues Gesicht für die Jugend : Evangelische Gemeinde sucht händeringend neuen Jugendleiter

Hückeswagen Michael Weber, Vorsitzender des Fördervereins „Zukunft Jugend“ der Evangelischen Kirchengemeinde, bringt das Dilemma, in dem die Gemeinde seit längerem steckt, mit Galgenhumor auf den Punkt: „Die Stelle ist schon seit vorgestern frei“, sagt Weber mit Blick auf die nach wie vor vakante Position des Jugendleiters.

Die bisherige Stellenausschreibung für einen neuen Jugendleiter könnte das Problem gewesen sein, vermutet Weber. „Die Stelle war zum einen auf nur 20 Wochenstunden ausgeschrieben und auch noch für die beiden Standorte Hückeswagen und Bergisch Born angelegt.“ Das, so die Überlegungen im Verein und im Presbyterium, könnte auf potenzielle Bewerber so unattraktiv oder auch abschreckend gewirkt haben, dass sich eventuell interessierte Menschen gar nicht erst beworben hätten. „Wir haben das zum Gesprächsthema im Presbyterium gemacht und sind auch zu einer, hoffentlich erfolgversprechenden, Lösung gekommen“, sagt Haupt-Schott.

So gehe es zum einen nunmehr nur noch um den Standort Hückeswagen. „Die Bergisch Borner haben mittlerweile eine eigene Lösung gefunden, die dem Vernehmen nach auch sehr zufriedenstellend ist“, sagt Haupt-Schott. Weber ergänzt: „Wir haben zudem die Stundenzahl von bisher 20 auf jetzt 27,5 Wochenstunden erhöht, um die Stelle interessanter werden zu lassen.“ Sollte das auch nicht genügen, würde überlegen, die Stundenzahl noch weiter zu erhöhen. Damit solle auch die Kinder- und Jugendstelle zusammengelegt werden. „Wie das dann aufgeteilt und gewichtet wird, wird sich in der Praxis zeigen – und ist natürlich auch abhängig davon, wie viele Kinder und Jugendliche es in der Gemeinde gibt“, betont Haupt-Schott.

Bewerbungen können an Pfarrer Haupt-Schott, Lindenbergstraße 8, 42499 Hückeswagen gerichtet werden. Es ist auch eine E-Mail-Bewerbung möglich an m.haupt-schott@t-online.de. Fragen über die Stelle beantwortet Julia Heidler unter Tel. 0162/8014204 oder per E-Mail an julia.heidler@ekir.de.