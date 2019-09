Ehrenamt in Moers : 750. Ehrenamtskarte geht an Anneliese Küpper

750. Ehrenamtskarte geht an Anneliese Küpper

Ehrenamt in Moers

Moers 750 Ehrenamtskarten hat die Stadt Moers bereits ausgestellt. Die „Jubiläums-Karte“ hat Anneliese Hüpper von Bürgermeister Christoph Fleischhauer erhalten. Die 84-jährige Moerserin ist seit 2010 als „Grüne Dame“ im Rudolf-Schloer-Stift aktiv.

Damit hat sie die Ehrenamtskarte bereits zum vierten Mal erhalten. „Ich finde es bemerkenswert, wenn man mit 84 Jahren so ein wichtiges Ehrenamt ausführt – in einem Alter, in dem Menschen oft selbst auf Hilfe angewiesen sind“, lobte der Bürgermeister das Engagement. „Wir nehmen als Kommunalverwaltung die wichtige Arbeit von Ehrenamtlern wahr. Diese Wertschätzung möchten wir auch nach außen betonen.“