Dienstleistung in Moers : Friseur Jütten feiert 30-Jähriges

Moers Der Moerser setzt heute noch die Trends bei waschen, schneiden, föhnen.

Gelockt, gewellt oder auch gezöpft - Damen, die modische Kreationen schätzen, sind bei Frank Jütten in guten Händen. Am heutigen Samstag feiert der Friseurmeister sein 30-jähriges Bestehen. Auf den Tag genau - am 7. September 1989 - eröffnete er an der Oberwallstraße 14 seinen ersten Salon.