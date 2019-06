Wahlgottesdienst in Hückeswagen : Neue Pfarrerin für Evangelische Kirchengemeinde

Hückeswagen Am Dienstagabend wurde Dr. Anke Mühling im Wahlgottesdienst in der Pauluskirche vom Presbyterium gewählt.

Die beiden Gemeinden arbeiten seit gut eineinhalb Jahren in einer sogenannten Pfarramtliche Verbindung zusammen. Anke Mühling wird ihren Dienst dann am 1. September antreten, derzeit lebt und arbeitet sie noch in einer kleinen Gemeinde im niedersächsischen Stelle-Fliegenberg. Der Umzug ins Bergische ist für die junge Familie – Anke Mühling ist verheiratet und Mutter einer fast dreijährigen Tochter – daher eine berufliche Notwendigkeit.

Geboren wurde sie in Püttlingen im Saarland. Schon früh war der jungen Frau klar, dass sie später einmal Theologie studieren würde. „Ich bin sowohl in der katholischen als auch in der evangelischen Jugend aktiv gewesen, hatte dort tolle Jugendleiter“, sagt die 41-Jährige im Gespräch mit unserer Redaktion. In vielen Gesprächen, auch mit den Eltern, habe sie sich dann für das Theologiestudium auf Pfarramt entschieden. „Ich habe in Heidelberg und Mainz studiert – das war eine tolle Zeit“, erinnert sich Anke Mühling. Nach zahlreichen beruflichen Abstechern auch ins Ausland, sei ihr Mann zum Wintersemester 2018/19 als Professor für systemische Theologie an die Kirchliche Hochschule Wuppertal-Bethel berufen worden. „Zuvor war er an der Universität Lüneburg angestellt, meine bisherige Pfarrstelle war da ganz in der Nähe“, sagt die Pfarrerrin.