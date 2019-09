Meinung : Das Alter – ein vorgeschobenes Argument

Die Mehrheit der FDP-Mitglieder will Otto Laakmann ab 2020 nicht mehr in der Ratsfraktion sehen. Derzeit ist er stellvertretender Fraktionsvorsitzender . . Foto: Julia Hagenacker

Moers Bei der FDP rumort es. Unsere Autorin meint: Bei der „Abwahl“ des Noch-Fraktionsmitglieds Otto Laakmann haben sich die Liberalen ziemlich ungeschickt angestellt. Mit Blick auf die Kommunalwahl macht man sich auch bei der SPD Gedanken ums Personal.

Liebe Mitmoerser, der Sommer ist vorbei. Das merkt man nicht nur an den Temperaturen, sondern unter anderem auch daran, dass es in der Politik wieder rund geht. Zum Beispiel bei den Liberalen. Dort rumort es gerade gewaltig.

Wie berichtet, haben die Mitglieder des Ortsverbands die Reserveliste zur Kommunalwahl 2020 aufgestellt. Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Otto Laakmann (73) unterlag dabei im Kampf um Listenplatz zwei Parteichef Martin Borges (58). 44 der 53 anwesenden stimmberechtigten Mitglieder sprachen sich für Borges als „Nummer zwei“ hinter Fraktionschef und Bürgermeisterkandidat Dino Maas aus. Auf den Plätzen drei und vier folgten der 29 Jahre alte Tien Vo und der 18 Jahre alte Chef der Moerser JuLis Henrik Stachowicz. In die Waagschale geworfen wurde dabei offenbar auch das Alter Laakmanns (73). Der hat sich in dieser Woche mit einem Schreiben und dem Vorwurf der „Ausgrenzungsstrategie“ an NRW-Parteichef Joachim Stamp gewandt. Die menschliche Enttäuschung darüber, abserviert worden zu sein – anders lässt sich das, was passiert ist, wohl nicht bezeichnen –, ist nachvollziehbar. Schließlich ist Laakmann einer der erfahrensten Moerser Kommunalpolitiker überhaupt. Seit 1979 ist er für die FDP als Ratsmitglied tätig (mit zwei Ratsperioden Unterbrechung, als die Fünf-Prozent-Hürde in Nordrhein-Westfalen noch galt). In diesen 50 Jahre hat er viel angestoßen und (mit-)entschieden, sich parteiintern aber offenbar auch Feinde gemacht.