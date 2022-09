Jubiläum in Moers : Herbst ist, wenn die Knappen singen

Moers Der Knappenchor Rheinland feiert das 90-jährige Bestehen mit einem Konzert im Kulturzentrum Rheinkamp. Warum Bergmannstradition gerade jetzt auch ein Vorbild sein kann.

Der Knappenchor Rheinland gibt nach der Zwangspause endlich wieder ein Konzert und feiert damit das 90-jährige Bestehen ganz groß. „Unser viel geliebtes Herbstkonzert kommt zurück auf die Bühne“, freut sich Peter Noruschat, Vorsitzender des Knappenchores. Am Samstag, 5. November, 17 Uhr, heißt es dann „Herbst ist, wenn die Knappen singen“. Der 25-köpfige Chor hofft auf ein Wiedersehen nach so langer Zeit und auf gefüllte Publikumsreihen.

Aktuell laufen die Proben im Repelener Franziskus-Haus. Gaben vor rund 20 Jahren noch 80 sangeskräftige Männer den Ton auf der Bühne an, sind es heute 25 Stimmen, die das traditionelle bergmännische Liedgut singen. „Aber wir haben uns mit Sängern aus Neukirchen verstärken können“, so Noruschat. Die so genannten Projektsänger gehörten zum 2016 aufgelösten Werkschor Niederberg. Auch mit dem neuen Chorleiter, Martin Ebeling, geht der Knappenchor Rheinland mutig neue Wege. So fand ein viertägiges Stimmschulseminar statt. Für das Konzert gibt sich der Chor bestens vorbereitet, wie auch das abwechslungsreiche Programm zeigt.