Konzert in Langenfeld : Kantorei der Erlöserkirche feiert

Langenfeld Der älteste evangelische Kirchenchor Langenfelds feiert im September seinen 120. Geburtstag. Zum Jubiläum gibt es ein großes Konzert mit mit Gemeindefest.

„Im Hofe bei der Kirche, da stehn zwei Lindenbäum,.....“ So sang die Kantorei der Erlöserkirche in Immigrath bei der Baumpflanzung anlässlich ihres 100-jährigen Bestehens am 10. März 2002. An Stelle der stattlichen Lindenbäume im neugestalteten Pfarrhof vor dem Gemeindehaus stand vor 120 Jahren ein Bethaus. Nebenan gab es noch keine Kirche. Rundherum aber wurde gebaut, die Gemeinde Immigrath wuchs heran. Der dort ansässige Jünglingsverein trat an Pfarrer Buse heran, man wünschte sich einen kirchlichen Gesangsverein für Frauen und Männer. Tatsächlich traf man sich am 9. März 1902 zur ersten Probe in Immigrath. Der Pfarrer übernahm auch noch die Chorleitung. Er sollte einige Jahre später auch noch als Bauherr der Erlöserkirche in die Geschichte eingehen. Man sang mal in Reusrath, mal im Bethaus, bei Gemeindefesten, bei hohen kirchlichen Feiertagen und – zu Kaisers Geburtstag