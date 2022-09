Musik in Wülfrath : MGV Sängerkreis probt intensiv fürs Herbstkonzert

Wülfrath Der Auftritt ist am 23. Oktober in der evangelischen Stadtkirche. Karten sind ab sofort erhältlich. Interessierte Sänger können zu den Proben kommen.

Die heiße Phase beginnt: In gut einem Monat führt der MGV Sängerkreis Wülfrath sein neues Konzertprogramm „In der Dämmerung – Musik zwischen Himmel und Erde“ als diesjähriges Herbstkonzert auf. Am 23. Oktober um 17 Uhr kann sich das Publikum in der evangelischen Stadtkirche auf eine emotional-musikalische Choraufführung freuen, die alles präsentiert, was Männerstimmen ausmacht. Das fängt beim leisesten Piano an und reicht bis zum schallenden Forte. Chorleiter Stefan Steinröhder hat dafür geistliche und weltliche Werke ausgewählt, die starke Kontraste beinhalten, genauso wie die titelgebende Dämmerung von blassgrau bis blutrot alle Facetten in sich trägt.