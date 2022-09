Ausstellung in der Grafenstadt : Peschkenhaus zeigt die Moers Kunst 2022

Sieben der insgesamt zwölf Künstler aus Moers, die ab Freitag ihre Werke im Peschkenhaus vorstellen. Foto: Norbert Prümen

Moers Der Kunstverein Peschkenhaus öffnet die Galerie für zwölf künstlerische Positionen aus der Grafenstadt. Bis zum 30. Oktober präsentieren die Künstler an der Meerstraße, welche Themen sie aktuell beschäftigen.

Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah: André Schweers öffnet das Peschkenhaus für zwölf künstlerische Positionen aus Moers und präsentiert ab Samstag die Werke von Malern, Objektkünstlern und Bildhauern, die in der Grafenstadt leben und arbeiten. Mit dabei sind „alte Bekannte“ und einige noch unbekannte Künstler, die es lohnt, kennenzulernen. „Ein Kunstverein steht in der Pflicht“, betont Schweers als neuer künstlerischer Leiter der Galerie, „sich auch mit der Szene vor Ort auseinanderzusetzen.“

Das Moerser Kulturbüro hatte die Künstler im Vorfeld aufgefordert, sich mit ihren Arbeiten für die Ausstellung „Moers Kunst 2022“ zu bewerben. Eine externe Jury, bestehend aus einem Museumsdirektor, einer Architektin sowie einer Projektleiterin der Montag-Stiftungen in Bonn, wählte anhand der eingereichten Arbeiten die zwölf Künstler aus. „Unvoreingenommen“, wie Schweers am Donnerstag bei einer Vorbesichtigung der neuen Ausstellung betonte. Er hatte gehofft, dass sich deutlich mehr an der Ausschreibung beteiligen würden.

Info Ateliers öffnen am Wochenende in Moers Noch mehr Kunst Parallel zur Ausstellung „Moers Kunst 2022“ öffnen am Wochenende, 24. und 25. September, 14 bis 19 Uhr, rund 30 Kunstschaffende ihre Ateliers im Rahmen der Veranstaltung „Moerser Ateliers Offen“. Veranstalter ist erneut das Kulturbüro der Stadt Moers, und auch die Sparkasse am Niederrhein ist wieder als Sponsor mit dabei. Es gibt einen Flyer mit den Atelier-Standorten. www.moers.de

Nur 18 Bewerbungen waren eingegangen. Insgesamt 30 Arbeiten zeigt Moers Kunst 2022 jetzt ab Freitag. Die Bandbreite reicht von Malerei über Fotografie bis Skulptur. Die dargestellten Positionen zeugen von einer künstlerischen Vielfalt. So unterschiedlich die Arbeiten und die Herangehensweise der eingeladenen Künstler aber sind, eines eint alle: Die Freude, nach sehr langer Zeit, wieder in ihrer Heimatstadt und vor allem im Peschkenhaus ausstellen zu können – wie Simone Jacobsen, die die Galerie schon seit ihrer Kindheit kennt. Sie hat zwei Arbeiten aus einem älteren Zyklus mitgebracht, die sich mit dem Thema Stein befassen. „Moers Kunst 2022“ ermöglicht ein Wiedersehen mit Karin Dammers, Sigrid Neuwinger, Ivica Matijevic, Andrea Zmrzlak, Jörn Kempfer, Jürgen Schmidthüsen, Elisabeth Abele-Mercator und Andrea Dieren. Zu den bereits bekannten Moerser Künstlern sind unter anderem Eugen Schilke und Bastian Timpf gestoßen. Ersterer lebt erst seit 2019 in Moers, nachdem er sein Studium in Braunschweig absolviert hatte.

„Ich freue mich riesig, hier ausstellen zu können. Das Peschkenhaus ist eine gute Adresse“, sagte der Künstler, der sich keinem Medium verpflichtet fühlt. „Das einzige, was ich nicht mache, ist malen.“ Bastian Timpf steht, wie er selbst von sich sagt, erst am Anfang seiner künstlerischen Karriere. Sein Thema ist der Klimawandel, die visuelle Wahrnehmung der Natur. In der Ausstellung zeigt er seine „Monsterwelle“. Vor 40 Jahren eröffnete Jürgen Schmidthüsen mit seiner Frau das eigene Atelier in Moers. Er stellt erstmals im Peschkenhaus aus: Zeichnung, Malerei und die Arbeit mit Pigmentlinern bilden den Schwerpunkt seiner Kunst, die er als spontan und spielerisch beschreibt. Eine Ateliergemeinschaft bilden Andrea Zmrzlak und Ivica Matijevic, deren Positionen sich dennoch voneinander unterscheiden. Fotografin Zmrzlak zeigt zwei Arbeiten, die auf der Grundlage der Fotografie entstanden, der sie jedoch das Abbildhafte durch das Auftragen von Schichten nahm. Transformation spielt in vielen der ausgestellten Werke eine Rolle. So bringt Sigrid Neuwinger Materialien zusammen, die nicht zusammengehören und doch in der gemeinsamen Verbindung eine neue Wahrnehmung vermitteln.

Der künstlerische Leiter André Schweers möchte künftig einmal im Jahr die Moers-Kunst in den Fokus stellen. So will er die Künstlerschaft ans Haus binden – vor allem vor dem Hintergrund, dass es in Moers keinen zweiten Ort für die zeitgenössische Kunst gibt.