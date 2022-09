Basketball-Regionalliga : Marcel Buchmüller neuer Coach der BG Lintfort

Kamp-Lintfort Für die Basketball-Herren des Klubs beginnt am Samstag bei den RE Baskets Schwelm die Regionalliga-Spielzeit 2022/23. Auf dem Trainerstuhl wird dann erstmals seit Jahren nicht Tobias Liebke sitzen. Till Achtermeier kehrt in den Spielerkader zurück.

„Marcel und Andreas werden die Mannschaft in den ersten beiden Spielen in Schwelm und zu Hause gegen die TG Düsseldorf auch noch gemeinsam betreuen. Dann steht ja erst einmal wieder die Herbstferienpause an. Und danach hat Marcel dann die alleinige Verantwortung“, sagt Deininger. „Beide haben ein überragendes Fachwissen, das das Team auf lange Sicht noch einmal verbessern wird. Wir gehen trotz allem top vorbereitet in die neue Saison.“

Buchmüller ist bereits seit 2010 als Trainer tätig, war zunächst für die U14-2 von Bayer Leverkusen in der Regional- und NRW-Liga zuständig. Parallel dazu war er Austs Assistenztrainer des Leverkusener U16-Bundesliga-Teams (JBBL). Ab 2013 assistierte er dann Katrin Hering in der U19-Bundesliga (NBBL), ein Jahr später übernahm er als Headcoach die JBBL von Aust, bevor er Anfang 2017 aus beruflichen Gründen kürzertreten musste. Doch auch für die BGL war Buchmüller in den vergangenen Jahren schon aktiv: Im Jahr 2019 kümmerte sich der Solinger, der als Lehrer in Moers arbeitet, um die Lintforter U14- und U16-Teams. Nun schlägt er also das nächste Kapitel seiner Karriere auf, ist erstmals für eine Senioren-Mannschaft zuständig. Und die ist am Samstag in Schwelm direkt gefordert. Denn die Zweitvertretung des Drittligisten EN Baskets hat sich inzwischen in den Regionalliga-Gefilden eingelebt.