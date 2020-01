Moers : Peter Noruschat leitet seit 30 Jahren den Knappenchor

Moers Ehrungen bei der Jahreshauptversammlung. Im Mai macht der Chor wieder bei der „Extraschicht“ mit.

Vom Sängerkreis Moers wurde diese Leistung mit der höchsten Auszeichnung, der Verbandsplakette in Gold /NRW, gewürdigt. Für langjährige Mitgliedschaft wurden in diesem Jahr durch Erwin Dietrich, Vorstand im Sängerkreis Moers, geehrt: Karl Makowski für 50 Jahre im Knappenchor, 30 Jahre dabei sind Günter Lappe, Horst Nitsche und Bernard Schwinge; auf 25 Mitgliedschaft blicken Willi Ernst, Thomas Mucha und Werner Niggemann zurück. Wahlen zum Vorstand standen in diesem Jahr nicht an. Jedoch wurde die Wahl eines zweiten Vorsitzenden erforderlich, da Jürgen Schüring, der viele Jahre dieses Amt verdienstvoll bekleidete, aus persönlichen Gründen zurücktrat. Zu seinem Nachfolger wählte die Versammlung einstimmig Dieter Küsters.

Ein Ausblick auf das Jahr 2020 zeigte eine grö ßere Anzahl geplanter Aktivitäten. Vorgesehen sind die traditionelle Teilnahme am Mai-Konzert in Liedberg, an der „Extraschicht“ in Moers auf Schacht IV und beim Waldfest in Schwafheim. Beim Fest im Landschaftspark Duisburg Nord wirkt der Chor ebenfalls mit. Die geplante Jahresfahrt führt den Knappenchor in den Naturpark Steigerwald. Weiter ist ein dreitägiges Stimmbildungsseminar geplant. Jahres-Höhepunkt wird das Herbstkonzert des Knappenchores am 7. November 2020 im Kulturzentrum Rheinkamp sein.