Empfang des Initiativkreises Moers : „Diese Stadt ist es wert, für sie zu kämpfen“

Der Initiativkreis-Vorsitzende Guido Lohmann (links) im Gespräch mit dem Gastredner des Abends, Walter Kohl. Foto: Prümen Foto: Norbert Prümen

Moers Beim Herbstempfang des Initiativkreises Moers ging es um den Ukraine-Krieg und seine Auswikrungen.

Von Jutta Langhoff

Einen interessanten Abend erlebten rund einhundert Besucher beim Herbstempfang des Initiativkreises Moers in Wellings Romantik Hotel „Zur Linde“ in Moers-Repelen. Dabei standen das derzeitige Kriegsgeschehen in der Ukraine und die damit verbundenen Auswirkungen auf die europäische und damit auch auf die deutsche Wirtschaft und Gesellschaft im Mittelpunkt. Wie immer hatte der aus zahlreichen Moerser Bürgerinnen und Bürgern sowie Spitzenrepräsentanten diverser örtlicher Wirtschaftsunternehmen bestehende Kreis dazu einen kompetenten Redner eingeladen, in diesem Fall den Diplomvolkswirt, Buchautor und Sohn des ehemaligen Bundeskanzlers Helmut Kohl, Walter Kohl.

„Wir sind eine Vereinigung von engagierten Personen, die sich für die Stadt als Wirtschaftsstandort, Einkaufsstadt und attraktives Touristenziel einsetzen“, begrüßte der Initiativkreis-Vorsitzende und Vorstandsvorsitzende der Volksbank Niederrhein, Guido Lohmann, die Besucher. „Wir sind wirklich besorgt, weil wir eine Situation haben, wie wir sie in den letzten 30 Jahren noch nicht hatten“, leitete er seine Begrüßungsrede nach einer kurzen Vorstellung des Gastredners ein. „Wir sind abhängig von Energie und spüren die Sorgen und Ängste der Bürger. Was aber können wir in so einer Phase tun?“

Lohmann fuhr fort: „Wir brauchen jetzt politische Entscheidungsträger, die zusammenstehen und den Mut haben, auch unbequeme Dinge anzusprechen. Die was tun. Was wir nicht brauchen, sind Eitelkeiten und Rattenfänger von links und rechts. In diesem Sinne wollen wir selber Zeichen setzen. Diese Stadt ist es wert, für sie zu kämpfen und ihre Werte zu erhalten.“

An dieser Stelle hatte der Gastredner Walter Kohl seinen Einstieg. In einem Dialog mit Guido Lohmann sprach auch er anschließend über die derzeitige Kriegssituation in der Ukraine und ihre wirtschaftlichen und politischen Auswirkungen – und bezog sich dabei immer wieder auf sein im Jahr 2020 erschienenes Buch „Welche Zukunft wollen wir?“

„Ich denke, es geht in diesem Krieg nicht um die Ukraine“, antwortete Kohl auf eine Frage Lohmanns nach dessen möglichen weiteren Verlauf. „Ich denke, es ging bei dem Angriff nicht um die Ukraine selber, sondern darum, dass sie ein Gegenentwurf zu Putins System ist. Russland ist statisch, aber das heißt noch lange nicht, dass es geschlagen ist“, sagte er und empfahl den europäischen Staaten als zukünftige Strategie drei Dinge, nämlich „Selbststärkung, Reduktion von Abhängigkeiten und Dialog“.

„Und was, meinen Sie, wird in unserer Gesellschaft 2023 passieren?“, lautete Guido Lohmanns letzte Frage an den Gastredner. Antwort: „Ich halte eine zweistellige Inflationsrate für wahrscheinlich. Um das zu verhindern, müssen wir alle zusammenarbeiten.“ Dem stimmte Guido Lohmann gerne zu und verwies dabei auf eine vom Initiativkreis soeben neu gestartete Aktion, in der Menschen, die können und wollen, darum gebeten werden, ihre vom Staat erhaltene Energiepauschale für den Kinderhilfeverein „Klartext für Kinder“ zu spenden.