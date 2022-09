Konzert am Nordkanal : MGV Vinkrath interpretiert Song von den Toten Hosen

Vinkrath Der Männergesangsverein Vinkrath präsentierte sich in der Gaststätte „zum Nordkanal“ und wartete mit einem neu zusammengestellten Programm auf. Für eine Überraschung sorgte die Zugabe.

Der Männergesangverein (MGV) Vinkrath hatte zum Konzert in die Grefrather Gaststätte „Zum Nordkanal“ eingeladen – und kein Platz blieb leer. Mit lang anhaltendem Applaus würdigte das Publikum die Leistungen der Sänger. Der Chor hatte unter der Leitung von Christian Wilke ein modernes und völlig neues Programm erstellt, das gekonnt umgesetzt wurde. Schon die Bandbreite des Repertoires überzeugte, sowohl klassische als auch moderne Werke kamen zum Zuge. So erklang die „Landerkennung“ von Edward Grieg ebenso wie der Welthit von Stevie Wonder „I Just Called to Say I Love You“. Elten Johns „Everything I Do“ stand gleich neben F. R. Davids „Words“. Sicherlich überraschend für das Publikum war auch ein Song von den Toten Hosen, den der Chor als Zugabe präsentierte: Mit „An Tagen wie diesen“ zeigte der MGV Vinkrath seinen Wunsch, sich dem modernen Liedgut nicht zu verschließen. Alle Lieder wurden auswendig vorgetragen, Notenblätter wurden bewusst zu Hause gelassen. „Die Idee, auswendig zu singen, hatten wir schon vor einiger Zeit, und haben sie nun umgesetzt. So können wir viel intensiver auf unseren Chorleiter achten“, sagt Heinrich Hauser, Geschäftsführer des Chores.