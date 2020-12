Gymnasium Filder Benden : Japanischer Konsul besucht Moers

Moers Iwama Kiminori sprach mit Schülern des Gymnasiums Filder Benden.

Dem Gymnasium Filder Benden wurde eine Ehre zuteil: Der japanische Generalkonsul Iwama Kiminori stattete einen Antrittsbesuch ab. Iwama hatte im Februar im Generalkonsulat Düsseldorf seine Tätigkeit aufgenommen. Mit dem Besuch am Filder Benden griff er eine Tradition auf, denn sein Vorgänger eröffnete den Japan-Tag im September 2019 mit über 600 Besuchern in der Aula des Gymnasiums.

Iwama besuchte den Unterricht des Japanisch-Abiturkurses, in dem die Lehrerin Sabine Knapp-Hartmann über ein Auslandsstudium an der Universität Waseda informierte. In japanischer Sprache äußerten sich die Schülerinnen und Schüler über ihre Motivation, Japanisch zu lernen und ob sie sich vorstellen können, ein Austauschjahr in Japan zu planen und zu absolvieren. Dabei zeigte sich der Generalkonsul beeindruckt von den hohen sprachlichen Ausdrucksmöglichkeiten der Schülerinnen und Schüler.