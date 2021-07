Viersen-Dülken : Die Abiturienten des Clara-Schumann-Gymnasiums

Abiturienten Clara-Schumann-Gymnasium Viersen-Dülken 2021 Foto: Antje Prömper/Antje Proemper

Viersen-Dülken Ihr Motto: „The Show Mask Go On“. Sie haben gebüffelt, gezittert – und sich gefreut. Diese Schüler haben 2021 am Clara-Schumann-Gymnasium in Viersen-Dülken Abitur gemacht.

Die Abiturienten 2021 des Clara-Schumann-Gymnasiums: Ulla Alia Abdulmajid, Joana Altaher, Toni Batsikas, Bianca Beckers, Margarita Belz, Mathis Peter Beurschgens, Lara Lilu Borchardt, Finn Brand, Louis Claser Claser, Simon Daniels, Emma Tinka Deuster, Lea-Theresa Deuster, Jannis Dzerve, Maik Eichwald, Kiara Erdmann...

Swantje Fischer, Florian Gerfertz, Nico Görgens, Sophie Görtz, Viktoria Nina Gründer, Felix Anders Haltermann, Lara-Marie Hechtenberg, b.heines90@gmail.com, Alicia Henn, Celina Lea Hentien, Maya Hofer, Sophia Hollender, Sarah Caroline Holzmann, Matthias Heinrich Alexander Hoppermann, Refaat Ibo, Alwelina Immes, Timo-Niklas Irmen, Tim Jäger, Zoe Renee Jakobs, Mohammad Jumaa, Hannah Kelm, Bruno Maximilian Knerr...

Berk Kolaclar, Jolina Kotte, Darline Krenski, Sophie Giulia Lange, Mette Freya Leipholz, Remo Anton Leminski, Sofia Lillig, Samuel Lion Loyen, Lea Sophie Mertens, Afendria Michailidou, Alicia Mindt, Dustin Moors, Nikola Anna Mosler, Aalliyah Ikegbusi Moyo, Kaan Mpessimoglou, Lucas Nedelka, Maja Nelleßen, Anastasia Maria Oelke, Ceyda Özdemir, Valentina Pal, Leon Peik, Lenosch Perapakaran, Daniel Plath, Xenia Praschak, Eva Pritschmann, Thilo Maik Oliver Reiners, Philine Reinschlüssel...

